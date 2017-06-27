Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано около Томска

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 45 км к северо-востоку от Томска, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Тип сейсмособытия, произошедшего в 19:18 (по московскому времени) в понедельник, определен как землетрясение, эпицентр имел координаты 56.70 градуса северной широты и 85.63 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

В свою очередь, в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что жители областного центра не ощутили подземных толчков, в ведомство обращений не поступало.

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