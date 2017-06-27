В Томске первый инвестор защитил проект капремонта деревянного дома-памятника

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Городская комиссия рассмотрела проект капремонта памятника деревянного зодчества по пр.Кирова, 27а, представленный компанией ООО «К27», сообщает пресс-служба мэрии.

В сентябре 2016 года организация победила в аукционе на право аренды двухэтажной деревянной постройки 1899 года, включенной в перечень объектов деревянного зодчества. Площадь нежилых помещений – 448,1 м2.

Договором аренды предусмотрена обязанность инвестора по проведению капитального ремонта дома. При этом арендатор получит льготы по арендной плате после разработки и принятия проектной документации и по завершению ремонтных работ.

«Сегодня у нас есть первый заявитель, который представил в установленном порядке полный пакет документов. Согласно заключению департамента архитектуры, проект соответствует нашему техническому заданию и пониманию, как объект должен выглядеть после капремонта. Таким образом, у нас есть основания применить к инвестору льготные ставки», - отметил и.о. заместителя мэра Томска Михаил Ратнер.

Решением комиссии размер ежегодной платы за землю и за объект для арендатора сокращен на 90%. После выполнения капитального ремонта – для этого арендатору установлен пятилетний срок – арендная плата за дом составит 1 рубль в год.

На сегодняшний день инвесторам по договорам долгосрочной аренды с обязанностью по проведению ремонтных работ и восстановлению исторического облика фасадов переданы 10 деревянных домов Томска. 11 июля на аукцион будут выставлены еще два здания – по ул. Гоголя, 18/1, и ул. Лермонтова, 24.

Фото: Admin.tomsk.ru

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