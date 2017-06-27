Неизвестные вырубили более трех десятков 70-летних сосен в томском урочище

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Томская межрайонная природоохранная прокуратура и областной департамент лесного хозяйства выявили незаконную рубку леса на территории урочища «Моряковское», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В окрестностях села Моряковский затон неизвестные вырубили 31 сосну, средний возраст которых составляет 70 лет. На месте рубки разбросаны древесные отходы, вершинные части деревьев, сучья, имеются свежие следы колесной большегрузной техники. В результате незаконной рубки деревьев общим объемом почти 30 куб. м лесному фонду причинен ущерб 289 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В связи с этим природоохранная прокуратура направила материалы проверки в полицию, где возбудили уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

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