Томичей приглашают на благотворительную распродажу

27 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В пятницу и субботу, 30 июня и 1 июля кризисный центр для женщин проводит очередную благотворительную распродажу.

Как сообщают организаторы, на распродаже можно будет купить детских (для девочек и мальчиков) и женских вещей, обуви, бижутерии украшений, предметов быта и поделок и всего, что может пригодиться в жизни, по символическим ценам от 10 до 200 рублей. Все собранные средства будут направлены на поддержку женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Приглашаем томичей сделать пожертвования в фонд Благотворительной распродажи - принести новые вещи или вещи в хорошей сохранности, которые смогут купить другие люди. Мы также готовы принять что-то, что давно залежалось в вашем доме – старый сервиз, картину, статуэтку, детскую игрушку, сумочку. Рады будем детским вещам к школе – рюкзакам, школьной форме, канцелярским принадлежностям. Одна просьба – все должно быть в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Распродажи будут проходить по адресу ул.Говорова, 76/1 (отдельная дверь рядом с первым подъездом). В пятницу сюда можно будет прийти с 11.00 до 20.00. В субботу - с 11.00 до 15.00. Специалисты Кризисного центра всем предложат блины и чашку чая и познакомят с услугами учреждения.

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