Городские депутаты настаивают на увеличении зарплаты младших воспитателей

Партнерский материал / Фото: 27 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Депутаты Думы города Томска в ходе заседания комитета по социальным вопросам обсудили реализацию «дорожных карт», направленных на повышение уровня средней заработной платы педагогических работников социальной сферы по итогам 2016 года и планах на 2017 год.

Так, в системе дошкольного образования Томска «дорожная карта» выполнена на 103,1%, по муниципальным образовательным учреждениям — на 100%, в дополнительном образовании — на 100,3%. Так же обстоят дела в области культуры и спорта: для педагогического состава выполнение «дорожной карты» составило 110,8%, для работников муниципальных учреждений культуры — 105,4%, для сотрудников учреждений физической культуры и спорта — 102,3%. Это увеличение связано в том числе с расширением деятельности учреждений культуры, которая приносит дополнительный доход.

По итогам первого квартала 2017 года «дорожная карта» по обеспечению роста средней заработной платы в целом выполнена на 100%. В 2017-м году средняя зарплата для сотрудников дошкольных образовательных учреждений должна составить 26 147 рублей, для школ — 31 481 рубль, для учреждений дополнительного образования — 28 842 рубля. Для работников культуры размер заработной платы составит от 20 до 26 тысяч рублей. Для сотрудников спортивных учреждений — 29 663 рубля.

Председатель комитета по социальным вопросам Алексей Балановский отметил, что в докладе нет точной информации о размере заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений.

— Просьба городской администрации предоставить эту информацию на рассмотрение комитета, — сказал Алексей Балановский.

Также в ходе обсуждения доклада депутаты затронули вопрос о повышении заработной платы младших воспитателей.

— По педагогам несколько лет назад вопрос решили кардинально: составили «дорожную карту» и достигли результата. Но с младшими воспитателями сегодня ситуация обстоит куда сложнее. Нагрузка на них иногда такая же, как и на старших воспитателей, а зарплата не растет. Нужно решать этот вопрос, и мы уже неоднократно его поднимали на заседаниях комитета, — отметил спикер гордумы Сергей Панов.

Депутаты поручили городской администрации предоставить список конкретных мер по увеличению заработной платы младших воспитателей к следующему заседанию комитета.

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