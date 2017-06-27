Завтра в Томске ожидаются дожди с грозами

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 28 июня, в Томске ожидаются дожди и грозы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По городу и области ожидаются местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди, по центральным районам сильные дожди, днём возможен град, усиление ветра до 13-18 м/с», — говорится в сообщении.

В Томске также ожидается переменная облачность. Небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами усиление 10-15м/с. Температура ночью +14…+16°С, днем +23…+25°С.

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