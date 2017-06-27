В Томской области обнаружили 8 новых очагов шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

На сегодняшний день в лесах Томской области обнаружено 8 новых очагов распространения сибирского шелкопряда, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Самые крупные из которых расположены на территории Бакчарского (32,9 тыс. га), Первомайского (25,6 тыс. га), Каргасокского (13,3 тыс. га) и Верхнекетского (10,3 тыс. га) лесничеств. Обработку части из них планируется провести в августе.

В сообщении также отмечается, что по предварительной оценке лесопатологов томского филиала ФБУ «Рослесозащита», эффективность обработки лесов против сибирского шелкопряда на большинстве территорий Томской области составила 94-98 процентов.

Повторно обработать, по заключениям экспертов, предстоит лишь 2,5 тыс. га (0,6 % от общей площади) в Кожевниковском лесничестве, где эффективность применения биологического препарата «Лепидоцид» едва превысила 50 % при плановых 75 %.

«Биопрепарат отлично сработал по гусеницам первых – четвертых возрастов, более старшая популяция ослабла, но выжила. Ее придется обработать в августе повторно, но уже наземным способом с применением того же биопрепарата «Лепидоцида», так как использование химии вблизи населенного пункта запрещено», — сообщил замначальника отдела охраны и защиты лесного фонда департамента лесного хозяйства Томской области Максим Егоров.

Специалисты считают, что на эффективности работ в лесах Кожевниковского района сказалось то, что обработка велась авиационным способом из-за подтопления большей части территории талыми водами.

Обследования лесов, пораженных сибирским шелкопрядом, продлятся до 3 июля, после чего областной департамент лесного хозяйства подготовит план дальнейших работ по борьбе с очагами вредителя.

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