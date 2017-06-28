Томичам покажут работы Никаса Сафронова

В пятницу, 30 июня, в Томском областном художественном музее откроется выставка работ заслуженного художника РФ Никаса Сафронова, сообщает департамент по культуре и туризму Томской области.

Выставка под названием «Избранное» познакомит зрителей с различными периодами творчества художника. Экспозиция состоит из картин, выполненных в разнообразных жанрах – это концептуальное решение позволяет наиболее полно отразить мировоззрение и художественное осмысление реальности художником.

Данный выставочный проект был показан во многих городах России, Украины, Казахстана, стран Европы и Азии. Далее выставку планируется продемонстрировать в Англии, Франции, Германии, на Кубе и в других странах.

Экспозиция будет работать до 30 июля. Стоимость билетов от 150 до 300 рублей.

Большая часть работ Никаса Сафронова находится в ведущих музеях мира и частных коллекциях российских и зарубежных звезд политики и культуры, таких как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Джек Николсон, Пласидо Доминго.

Тэги/темы: