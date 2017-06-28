Припаркованная «Волга» загорелась в Томске
28 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области
Вчера вечером, 27 июня, в Томске загорелся припаркованный во дворе жилого дома автомобиль ГАЗ-3102 2000 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании у дома по ул.Учебной поступило в 10.12. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, лопнуло лобовое стекло.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства.
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