Припаркованная «Волга» загорелась в Томске

28 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Вчера вечером, 27 июня, в Томске загорелся припаркованный во дворе жилого дома автомобиль ГАЗ-3102 2000 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании у дома по ул.Учебной поступило в 10.12. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, лопнуло лобовое стекло.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства.

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