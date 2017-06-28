В ТГУ представили книгу о Томске 1917 года

Вчера, 27 июня, в Томском госуниверситете состоялась официальная презентация новой книги «В Томске в 1917», посвященной истории города в революционный год. Книга составлена из описаний зданий, которые «помнят» 1917-й и с которыми связана какая-либо история того времени, сообщает пресс-служба вуза.

Авторы книги – профессора Института искусств и культуры ТГУ Надежда Дмитриенко и Эдуард Черняк.

«Идея в том, чтобы показать, что происходило в Томске в 1917 году и как это сейчас выглядит: здания, площади, остановки, сами люди. В том числе и наш университет, который во многом был в центре событий и центром событий в 1917 году», – рассказывает Эдуард Черняк.

Книга содержит 27 разделов, в каждом из которых – события прошлого в жанре иллюстрированной истории. Благодаря изданию любой, даже начинающий экскурсовод сможет составить интересный маршрут по историческому Томску.

Читатели могут узнать о том, что происходило в революционный год в Томской хоральной синагоге, в театре «Интимном» (ныне – «Киномир»), в здании Клуба партии социалистов-революционеров, где сейчас находится магазин «Модная одежда», или в Гоголевском доме (бывшем здании Гуманитарного лицея) и других. Каждый рассказ сопровождается подписанными фотографиями, иллюстрациями, открытками и рисунками.

«В Томске в 1917» – не первая книга «экскурсий по городу», написанная этим коллективом авторов. К 400-летнему юбилею Томска Надежда Дмитриенко и Эдуард Черняк выпустили «Историю города в иллюстрациях».

Книга «В Томске в 1917» издана при поддержке фонда РФФИ и администрации Томской области. Приобрести ее можно в главном корпусе ТГУ (ауд. 317), электронный вариант будет доступен на сайте Научной библиотеки ТГУ.

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