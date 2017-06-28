Томскнефтехим восстанавливает производство, приостановленное из-за аварии на сетях

28 июня 2017 / Томский Обзор

ООО «Томскнефтехим» (входит в СИБУР) приостановил деятельность из-за аварии на сетях во вторник, запускает производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на страницу компании в Facebook.

«Все защитные системы сработали в штатном режиме, в настоящее время идет технологический сброс углеводородного сырья на факел. Ущерба для окружающей среды нет, предельно допустимые нормы выбросов не превышены», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером.

В пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что ведется запуск производств.

Во вторник на Братской ГЭС (филиал ПАО «Иркутскэнерго») из-за неверно сработавшей автоматики произошла системная авария. Инцидент привел к отключению блоков на Березовской ГРЭС (800 МВт) и Богучанской ГЭС (333 МВт) без потери на собственные нужды. Произошло отделение восточной части ОЭС Сибири (Красноярской, Иркутской, Бурятской и Забайкальской энергосистемы) от ЕЭС России по сечению «Назаровское» со снижением частоты и работой АЧР (автоматической частотной разгрузки). Кроме того, произошло отключение нагрузки Братского, Иркутского, Красноярского алюминиевых заводов на 3 тыс. 360 МВт. Электроснабжение потребителей восстановилось в полном объеме спустя 3,5 часа.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза.

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