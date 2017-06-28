Томск с двухдневным визитом посетила делегация германских компаний

28 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Томская Торгово-промышленная палата

Среди участников бизнес-делегации – компании, разрабатывающие промышленное оборудование (Klöpper-Term Gmbh) и оборудование для строительных работ (Hess Group), компании, оказывающие поддержку немецким участникам внешнеэкономической деятельности (Rödl@Partner, Commit Group), компании туристического сектора (Embassy of Travel).

В рамках программы бизнес-миссии немецкие предприниматели посетили ОЭЗ «Томск», провели встречи в компании «Мойе Керамик Имплантате», «Ойлтим», «Неотехника», «Парк-Тур». Познакомились с историей и разработками НИ Томский политехнический университет, провели переговоры в рамках биржи контактов в Томской ТПП.

«Не ожидал, что в центре России есть такой интересный, интеллектуальный и культурный город. Особенно понравились ваши люди - открытые и внимательные. Планирую вернуться в Томск с группами немецких туристов», Себастиан Ворел, директор компании Embassy of Travel Gmbh.

Визит германского бизнеса организован Томской ТПП в рамках деятельности Регионального центра поддержки экспорта при поддержке Администрации Томской области и Минэкономразвития России, областного Фонда развития МСП.

Фото: Томская Торгово-промышленная палата

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