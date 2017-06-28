В этом году в четырех томских селах появятся фонари

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году наружное освещение будет организовано на четырех присоединенных территориях Кировского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы запланированы в селе Дзержинское (ул. Новая, Лесная, Мира и Совхозная), селе Тимирязевское (ул. Путевая, Комсомольская, Некрасова, Старо-Трактовая, пер. Школьный и Чехова), в пос. Просторный (пр. Якорный, ул. Карельская, Михайловский тупик), в дер. Лоскутово (ул. Октябрьская, Новая и пер. Сосновый). Планируется, что на эти работы будет затрачено более 12 млн рублей.

«Также есть разработанные проекты освещения пос. Росинка, Степановка, Залесье, ул. Континентальной, Коларовского тракта», - сообщил и.о. заммэра – начальника городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев в рамках заседания комитета городского хозяйства.

Для разработки плана устройства линий наружного освещения в 2018 году в конце нынешнего года будет проведено дополнительное обследование неосвещенных участков с учетом пожеланий горожан.

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