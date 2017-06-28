Депутаты гордумы обсудили ситуацию со школьным питанием в Томске

28 июня 2017

Депутаты Думы Томска на заседании комитета по социальным вопросам обсудили ситуацию со школьным питанием в общеобразовательных заведениях города.

В прошлом году департамент образования взял на контроль ситуацию с обеспечением школьников питанием. О результатах проведенной работы депутатам доложила начальник департамента образования Томска Ольга Васильева.

В январе 2017 года был осуществлен мониторинг школьного питания. В первую очередь сотрудников департамента интересовало, как много школьников получают питание в школьных столовых, и насколько они довольны качеством еды. По результатам исследования выяснилось, что охват школьников горячим питанием составляет 88%. Из них 89% учащихся устраивает работа столовых, но 11% рассказали о слишком коротких переменах, длинных очередях, невкусной и некачественной еде, маленьком ассортименте и плохом санитарном состоянии помещений для приема пищи.

Также была проведена проверка организации питания в 12 учреждениях. По результатам проверки пять руководителей учебных учреждений получили предупреждения, один привлечен к дисциплинарной ответственности, а директор 53-й школы направил претензию в адрес поставщика питания (Комбината школьного питания г. Северска) по поводу неправомерности использования торговой наценки.

В период весенних каникул в сотрудничестве с двумя поставщиками школьного питания департамент образования провел рабочую встречу с заведующими производствами в школьных столовых. На встрече заведующим озвучили результаты январского анкетирования и призвали внимательнее относиться к отзывам потребителей. Аналогичная встреча прошла и накануне открытия лагерей дневного пребывания.

Сейчас департамент образования совместно с управлением Ростпотребнадзора по Томской области разрабатывает единое рекомендованное меню для организации школьного питания льготных категорий обучающихся. Городской бюджет финансирует питание 12 000 детей из расчета 45 рублей\день на человека, а областной обеспечивает детей с ограниченными возможностями здоровья - 103 рубля\день. К началу учебного года-2017 планируется сформировать единое меню для этих категорий учащихся.

Что касается недостаточной длительности обеденных перерывов,то большинство школ Томска работает в две смены, пояснила Ольга Васильева. Сделать полноценную двадцатиминутную перемену для приема пищи в этой ситуации невозможно, иначе учащиеся второй смены будут задерживаться в школе почти до 9 часов вечера.

В то же время, с января 2017 года в Томске была запущена пилотная программа по исключению оборота наличных денег в ряде школ города. Это новшество направлено как раз на сокращение очередей и ускорение работы линий раздачи в столовых. На сегодняшний день в программе участвую десять учебных заведений города.

Депутаты, в свою очередь, подняли вопрос о переоборудовании школьных столовых. Председатель комитета по социальным вопросам Алексей Балановский заметил, что несмотря на проделанную работу, не все школы еще получили возможность работать на современном оборудовании, и этот фактор необходимо учитывать при разработке проектно-сметной документации на следующий год.

Также членов комитета интересовал вопрос о торговой наценке - насколько она высока, как влияет на покупательскую способность учащихся и можно ли контролировать рост наценки на уровне города. Департаменту поручили внимательно изучить этот вопрос.

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