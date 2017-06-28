Вместо пекарни «Поль Бейкери» в Томске заработало новое заведение

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2017 // Фото: Instagram.com/baget.omlet.tomsk

Кафе-пекарня «Поль Бейкери» закрылась. Теперь на ее месте в тестовом режиме заработало новое заведение под названием «Багет-Омлет».

По словам менеджера пекарни, был проведен ребрендинг заведения. Помимо названия, изменения коснулись формата кафе, его интерьера и меню. В частности, в обновленном заведении появился бариста, и расширенная кофейная карта, будут предлагаться «полноценные завтраки, обеды и ужины». Так же обновилась линейка десертов.

Интерьер не претерпел существенных изменений, но обновилась цветовая гамма — теперь в ней много белого и бирюзового, добавились новые светильники и детали оформления. По-прежнему работает летняя веранда заведения.

Напомним, кофейня сети «Поль Бейкери» открылась в Томске в середине августа 2014 года.

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