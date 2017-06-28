Девочка, переходившая дорогу на «красный», попала под колеса иномарки в Стрежевом

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 27 июня, в Стрежевом под колеса Hyundai Solaris попала 8-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.40 на ул.Нефтяников, 201. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате школьница получила травмы. Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

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