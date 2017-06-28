ТГУ обновил курс SMM на Coursera

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2017 // Фото: Coursera.org

Томский госуниверситет запустил новую версию первой в России онлайн-специализации «Цифровой SMM-проект» на образовательной онлайн-платформе Coursera, сообщает пресс-служба вуза.

Специализация – это формат непрерывного образования на Coursera, который включает в себя несколько онлайн-курсов, дающих слушателям знания и навыки в определенной области, а также дипломный проект, направленный на практическую реализацию результатов обучения.

«Первую версию специализации мы запустили в мае прошлого года, за это время на специализацию записались более 5000 человек. Курсы были, в большинстве своем, теоретические, но по результатам обучения и анкетирования слушателей авторский коллектив улучшил их, сделав более практикоориентированными: мы убрали некоторые видеолекции, записав больше обучающих кейсов, добавили новые практические задания», – говорит менеджер образовательных онлайн-проектов ТГУ Олеся Бабанская.

«Цифровой SMM-проект» состоит из трех онлайн-курсов, на которых преподаватели и приглашенные эксперты расскажут о разнообразии платформ социальных медиа и возможностях их бизнес-применения, сформируют практические навыки и умения в области SMM, в частности, мониторинга и конкурентной разведки, графического брендирования, комьюнити- и контент-менеджмента, продвижения и измерения эффективности.

Слушатели изучат сервисы, облегчающие работу с соцсетями, проанализируют практические кейсы по SMM в разных сегментах рынка и познакомятся с людьми, которые в своей бизнес-деятельности используют социальные сети для персонального или корпоративного продвижения.

«Завершает обучение дипломный проект, во время которого слушатели смогут применить полученные навыки на практике: создать группу или страницу в социальных сетях, или комплексный цифровой проект, а также разработать концепцию его продвижения с помощью инструментов SMM», – добавляет руководитель авторского коллектива, старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций факультета психологии ТГУ Наталья Карнаухова.

Записаться и пройти обучение на обновленной специализации можно здесь.

На данный момент на платформе Coursera запущены 20 онлайн-курсов ТГУ по различным направлениям – психологии, робототехнике, компьютерным технологиям, биологии и экологии, изучения русского языка, включая четыре курса на английском языке.

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