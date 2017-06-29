В томской Научке строят модель библиотеки будущего (ФОТО)

29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На этой неделе, 27-28 июня, в Научной библиотеке Томского госуниверситета прошла третья стратегическая сессия библиотек вузов России «Собери новую библиотеку». Поиском новой модели существования библиотек занимались около 200 специалистов из 16 городов России.

«Сейчас меняется все: система высшего образования, вообще система образования в целом. На пороге 4-я техническая революция. И, конечно же, библиотеки не могут оставаться неизменными. Это легко произносится — надо меняться, но не очень понятно, как это делать, что нужно делать, как взаимодействовать на новых основаниях с обществом, с бизнесом, с властью, — отметил директор Научной библиотеки ТГУ Михаил Шепель. — И по этим проблемам и проводят стратегические сессии: приглашаются профессиональные модераторы, эксперты из разных отраслей науки, представители бизнеса, власти и коллективно, в формате мозгового штурма, обсуждений, находят модели для дальнейшей трансформации».

В работе сессии приняли участие президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов, известный специалист в области сохранения фонда доктор Альшер Торстен Бастиан из Немецкого института по стандартизации (DIN), Иван Успенский из Гёте-Института, а также руководители и специалисты библиотек.

Стартовал день с подписания соглашения между ТГУ и СибГМУ о создании единого библиотечного кампуса и докладов основных спикеров сессии.

После участники продолжили работать в группах по разным направлениям в рамках пяти «конструкторских бюро». Каждая группа занималась отдельным аспектом существования библиотек в современном обществе. В этом году среди заявленных направлений сессии были представлены «Междисциплинарная и трансдисциплинарная библиотека», «Библиотека – аутсорсинговый информационный центр», «Библиотека – форпост работы с качественным контентом. Тренинг центр по информационному серфингу и дайвингу», «Библиотека – центр сохранения книжной памяти. Международная школа реставрации» и «Библиотека – пространство коммуникаций, сo-working, «третье место».

«Первый день был посвящен анализу трендов развития библиотек. Второй - формированию целевой модели по разным направлениям: это и сохранение культурного наследия, и новые принципы работы в информационной среде, взаимодействие с читателем и библиотека как пространство для проактивной коммуникации», — отметил Михаил Шепель.

«Я думаю, это шанс для библиотек превратиться в нечто самостоятельное. Не организационно отделиться от университета, а просто найти свою собственную позицию, понять, для чего они существуют и очень конкретно ответить на этот вопрос. Определить, что они могут предложить тем, кто к ним приходит: исследователям,работникам образования, обществу, власти. И при этом попытаться построить какие-то принципиальные модели. Сегодня библиотеки из простых хранителей информации превращаются в очень специфических исследователей, и все те сложные функции, которыми культура наделяет библиотеки, остаются. С другой стороны, библиотека — это всегда место встречи, это внешний сервис для тех, кто занимается образованием и наукой. Все это надо осмыслить и понять, как оно должно работать», — отметил и.о. декана факультета журналистики ТГУ, доцент Илья Мясников, один из спикеров и модератор группы «Библиотека – аутсорсинговый информационный центр».

По его мнению, задача участников стратегических сессий - сконструировать образ библиотеки будущего, того, какой она должна быть в следующие 15-20 лет, и это задача, которую пока никто не решил.

"Но Научная библиотека ТГУ сегодня является драйвером, тянет всех за собой. Собирая в Томске сообщество российских библиотекарей, она делает групповую интеллектуальную работу. Это очень здорово, потому что даже на фоне развивающихся университетов наша Научная библиотека сегодня выглядит отдельной и быстро движущейся интеллектуальной силой", - отметил он.

Итоги групповой работы участники подвели на совместных заседаниях, где также была сформирована рабочая группа по доработке модельного стандарта для университетских библиотек.

Фото: Вероника Белецкая

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