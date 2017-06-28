Ветеранов боевых действий и военных инвалидов в Томской области освободили от уплаты транспортного налога

28 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в среду одобрили внесение изменений в региональный закон «О транспортном налоге», вводящих дополнительные льготы, передает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Так, льгота по освобождению от уплаты транспортного налога теперь также распространяется на ветеранов боевых действий и военных инвалидов, наряду с гражданами, пострадавшими вследствие воздействия радиации, реабилитированными и лицами, пострадавшими от политических репрессий.

«Данные категории смогут получить льготу по транспортному налогу в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 л.с. по выбору налогоплательщика», — говорится в материалах облдумы.

По данным областного департамента социальной защиты населения, численность ветеранов боевых действий в Томской области составляет 6 тыс. 885 человек, инвалидов вследствие военной травмы — 229 человек.

По словам вице-губернатора Андрея Антонова, выступавшего перед депутатами, при условии, если каждый гражданин, подпадающий под данные категории, имеет одно транспортное средство мощностью до 150 л.с., то максимальная сумма выпадающих доходов областного бюджета по итогам 2017 года составит 10,7 млн. рублей.

Тэги/темы: