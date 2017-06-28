В томском селе пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но «потерял» колесо (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от них, создавая аварийные ситуации, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозрительный автомобиль, вилявший из стороны в сторону, полицейские заметили во время патрулирования села Малиновка. Через громкоговоритель стражи порядка обратились к водителю, но тот лишь ускорился. Нарушитель выехал на трассу Новомихайловка - Итатка, где несколько раз выезжал на встречную полосу.

Во время погони у его автомобиля отсоединилось правое переднее колесо. Проехав таким образом несколько километров в сторону села Октябрьского, машина остановилась. Водитель, в свою очередь, попытался скрыться в лесополосе, но был задержан инспекторами ДПС.

Позже выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 24-летний житель села Октябрьское.

«По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, но на предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте мужчина отказался», — говорится в сообщении.

Выяснилось также, что задержанный не получал водительского удостоверения, но, тем не менее ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. В 2013 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права на управления им, в 2015 году также за управление транспортным средством без права на управление.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тепреь водителю грозит штраф до 30 тыс.рублей или арест на 15 суток.

Видео: 70.мвд.рф

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