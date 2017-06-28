Ночной дорожный ремонт разрешили в Томской области

28 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в среду внесли изменения в Кодекс региона об административных правонарушениях, касающиеся дорожного ремонта в ночное время, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Поправки в региональный КоАП внесли по просьбе депутатов думы Томска.

«Проект направлен на создание условий для спецорганизаций, которые занимаются капремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, в период с 23 часов вечера до 7 утра. Если техника будет работать только днем, то это приведет к большим заторам на дорогах», — сказал спикер городского парламента Сергей Панов, выступая перед коллегами из облдумы.

Ранее в связи с запретом на шум после 23:00 жалобы жителей региона на работу тяжелой техники в ночное время могли привести к штрафу для компаний, занимающихся дорожным ремонтом.

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