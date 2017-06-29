ТОМск Сойер Фест в Томске продолжается (ФОТО)

29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивов

В Томске продолжает работу ТОМск Сойер Фест, стартовавший 10 июня. Организаторы фестиваля ставят своей целью не только принести пользу городу, но и собрать вместе людей, неравнодушных к «живой» истории Томска. Потому профессиональные рабочие, реставраторы к процессу не привлекаются, проект живёт только за счёт энтузиазма волонтёров.

Сейчас работы ведутся по адресу ул. Дзержинского, 17. Участники мероприятия уже заканчивают обрабатывать стены здания и в скором времени перейдут к покраске. Так здание будет выглядеть после окончания работы ТОМск Сойер Феста.

«Гуляя по улицам Томска, я всегда с удовольствием рассматривала старинные здания. Они создают атмосферу и настроение Томска, они – его символ, и я стараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы сохранить здания в их первозданном виде» - говорит один из волонтёров фестиваля.

В свою очередь координатор Фестиваля Андрей Иванов отмечает, что весь проект держится на желании и инициативности людей.

«В начале было много людей, работа буквально кипела. Сейчас же из-за жары количество волонтёров только уменьшается, из-за этого тяжело что-либо планировать. Непонятно, насколько мы продвинемся завтра и продвинемся ли вообще. Потому ждём всех желающих», - рассказывает Андрей Иванов.

Работы в рамках Фестиваля будут проводится с 16.00 до 20.00 (среда-четверг-пятница) и с 13.00 до 18.00 (суббота-воскресенье). Записаться на участие можно по электронной почте tosdz@mail.ru. Здесь же меценаты и спонсоры могут узнать о формах поддержки Фестиваля.

Текст, фото: Алексей Вшивов

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