В одном из корпусов ТГУ разлилась азотная кислота

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера вечером, 28 июня, в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение об утечке азотной кислоты в одном из корпусов Томского госуниверситета, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

Инцидент произошел в чердачном помещении (на техническом этаже) здания по ул.Ф.Лыткина, 28г. Здесь располагались три емкости с азотной кислотой. Одна из них разгерметизировалась, из-за чего и произошел разлив.

На месте сотрудники ТО ПСС перелили опасное вещество в резервную емкость. Пролитую же кислоту дезактивировали, рассыпав магний.

Пострадавших нет.

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