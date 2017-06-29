В одном из корпусов ТГУ разлилась азотная кислота
29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Вчера вечером, 28 июня, в Томскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение об утечке азотной кислоты в одном из корпусов Томского госуниверситета, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).
Инцидент произошел в чердачном помещении (на техническом этаже) здания по ул.Ф.Лыткина, 28г. Здесь располагались три емкости с азотной кислотой. Одна из них разгерметизировалась, из-за чего и произошел разлив.
На месте сотрудники ТО ПСС перелили опасное вещество в резервную емкость. Пролитую же кислоту дезактивировали, рассыпав магний.
Пострадавших нет.
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