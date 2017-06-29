Сегодня в Томске закрывается сезон лекций под открытым небом

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Vk.com/uniopentomsk

Сегодня, 29 июня, в Томске состоятся заключительные лекции под открытым небом проекта Open University, сообщают организаторы.

Слушателей ожидают две лекции. В 18.30 тренер по личностному росту и коммуникациям Павел Янчук расскажет о видах коммуникации в обществе и рекламе, кодировании и декодировании сообщений и цикле, который подходит для всех коммуникационных моделей УППС - Узнал, Придумал, Почувствовал, Сделал.

Вторая лекция, стартующая в 19.15, будет посвящена таймменеджменту. Ди-джей и диктор новостей на радио Дача, руководитель направления контент-маркетинг и копирайтинг в рекламном агентстве Моцарт Медиа Анна Чубарова расскажет, почему наобум жить сложнее, представит схему расчета жизненного баланса и поделится инструментами, которым можно пользоваться. Эта лекция стартует в 19.15.

Встречи проходят на поляне у озера рядом с Московским трактом (справа от входа в 4 корпус ТГУ). Для поступления в «Университет под открытым небом» необходимо иметь с собой плед или каремат, а также блокнот и ручку. И, конечно же, желание получать новые знания.

Подробнее о проекте можно узнать в группе ВКонтакте.

Напомним, второй сезон Лекций под открытым небом стартовал в Томске в начале июня.

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