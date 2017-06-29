Томич спас младенца, оставленного на солнцепеке в «Лексусе» (ВИДЕО)

29 июня 2017 / Томский Обзор

В минувший понедельник, 26 июня, томич спас 11-месячного ребенка, закрытого в припаркованном у торгового центра «Лексусе», сообщает пресс-служа регионального УМВД.

Инцидент происходил с 18.35 до 19.04 около торгового центра по ул.Пушкина. Здесь 33-летний мужчина оставил ребенка в автомобиле. Увидевшие запертого в машине младенца прохожие пытались найти владельца авто. Не сумев этого сделать один из них разбил окно машины и отнес ребенка в аптеку, где ему оказали первую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до одного года. Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 02 (с сотового 102).

УМВД России по Томской области выражает благодарность неравнодушным гражданам, пресекшим возможное причинение вреда здоровью беспомощному ребенку.

Видео: 70.мвд.рф

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