Тело пропавшей женщины нашли на трассе в Томской области
29 июня 2017 / Томский Обзор
В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, которая пропала утром 21 июня, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, 31-летняя женщина вышла из кафе, где отдыхала вместе со знакомыми. С тех пор о ее местонахождении не было известно. Вчера, 28 июня, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в районе 48-го километра трассы Колпашево-Белый Яр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, ведется поиск убийцы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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