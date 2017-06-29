Тело пропавшей женщины нашли на трассе в Томской области

29 июня 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, которая пропала утром 21 июня, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 31-летняя женщина вышла из кафе, где отдыхала вместе со знакомыми. С тех пор о ее местонахождении не было известно. Вчера, 28 июня, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в районе 48-го километра трассы Колпашево-Белый Яр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, ведется поиск убийцы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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