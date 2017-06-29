Городские депутаты обсудили развитие инклюзивного образования в томских школах

29 июня 2017 / Партнерский материал

На июньском заседании комитета по социальным вопросам Думы Томска депутаты обсудили возможные действия в сфере развития инклюзии в школах города.

Ранее к депутатам гордумы обратилась общественная организация «Ассоциация родителей детей с аутизмом «АУРА» с просьбой оказать содействие в создании в школах Томска специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в обычных классах.

На сегодняшний день в томских общеобразовательных учреждениях обучается 113 детей с расстройствами аутического спектра. При этом инклюзивно в обычных классах занимаются всего 11 детей, в классах с адаптированной программой - 13 человек, а 89 детей учатся в учреждениях, полностью работающих по адаптированной образовательной программе. В этом году в томские школы придут 28 первоклассников с диагнозом “аутизм”. Это предполагает наличие в школе специальных условий, учебных пособий, и иногда - дополнительного оборудования. Закон об образовании также предполагает, что у детей может быть сопровождающий. От учителей общеобразовательных классов, в которые приходит ребенок, также требуется пройти специальную переподготовку и разработать адаптированную программу обучения.

- Безусловно, проблема важная. Родители обращаются в школы с просьбой выделить положенного их ребенку по закону тьютора, а им отказывают. Где-то ссылаются на то, что вопрос не урегулирован на муниципальном и областном уровнях, где-то на отсутствие достаточного финансирования, - комментирует ситуацию спикер Думы города Томска Сергей Панов.

Согласно Закону об образовании, вся программа образования обеспечивается субъектом федерации. Томск получает из областного бюджета субвенцию на организацию образовательного процесса. В 2014 году постановлением администрации Томской области утверждены нормативы, касающиеся всех ступеней образования и образовательных программ. Согласно этим нормам обучение одного ребенка в общеобразовательной школе стоит 19 348 рублей в год. Учащийся коррекционного класса общеобразовательной школы обходится бюджету в 35 145 рублей. Если речь идет о специализированном учебном заведении, то сумма увеличивается до 104 536 рублей. Но при этом не существует норматива, рассчитанного на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном классе.

- Родители в обществе “Аура” активные, ищущие, всегда в поиске самых современных методик в образовании. Они ведь выступают не только за внедрение тьюторов в общеобразовательные школы, но и за создание специальных пространств, где дети с особыми потребностями могли бы отдохнуть во время учебного дня. Мы с родителями изучали опыт “мягкой” инклюзии в московских школах, это дорогое образование, но оно того стоит, - уверена Лариса Сорокова.

Норматив позволит организовать учебный процесс отдельного ребенка в соответствии с современными нормами образования: предложить учащемуся ассистента, дополнительных специалистов (логопедов и т.п.), обеспечить возможность во время учебного дня сменить вид деятельности в случае, если ребенок не может продолжать занятия.

Депутаты поручили городскому департаменту образования разработать предложения по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья до 30 июля, чтобы в сентябре обратиться в областную Думу.

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