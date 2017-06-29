Массовая вырубка лесов не повлияла на усиление ветров - томские ученые

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Метеорологи Томского госуниверситета назвали причину участившихся шквалистых ветров в Томской области. По их мнению всему виной смена эпох переноса атмосферных масс, происходящая на Земле каждые 30-35 лет, а не массовая вырубка лесов, как считает местное население, передает пресс-служба вуза.

«Все в природе циклично, как и те погодные изменения, свидетелями которых мы являемся. Метеорологические наблюдения показывают, что в середине 1970-х – начале 1980-х скорость приземного ветра была выше. Последние три десятилетия мы наблюдали ее снижение. В период 1970-1990 годов средняя за год скорость ветра над нашим регионом составляла 2,5-3,5 м/с, а к 2015 году этот показатель снизился до 1,5-2 м/с. Такое уменьшение было замечено на всей территории Томской области, как, впрочем, и в других регионах Сибири», – говорит заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко.

По ее словам, сменилась циркуляционная эпоха – воздушные массы, которые формируются над мировым океаном, идут на территорию Сибири по другой траектории. Ранее преобладал зональный перенос (в широтном направлении), теперь он уступил свое место меридиональной циркуляции (между низкими и высокими широтами), при котором случаются резкие контрасты температур соприкасающихся масс воздуха.

Метеорологи ТГУ считают, что именно этим фактором обусловлены особенности погоды, которые еще недавно не были характерными для Томской области. Сейчас погоду в регионе часто определят затоки воздуха с севера и юга. Встреча воздушных масс с разной температурой и влажностью приводит к формированию атмосферной неустойчивости, которая вызывает опасные явления погоды. Чем сильнее контраст, тем серьезнее последствия – гроза, ливень и шквалы – резкие порывы ветра с резким изменением направления и усилением на 8 м/с и более (до 25-28 м/с) в течение короткого времени.

Кроме того, по словам метеорологов, шквалы – явление локальное, а потому трудно предсказуемое. Замкнутые конвективные ячейки, продуцирующие грозу и шквалы, живут всего 40 минут, за это время протекает весь процесс от формирования до распада, поэтому инструментально зафиксировать их очень сложно.

Сменой циркуляционных эпох обусловлен и тот факт, что столичная погода больше не приходит в Томскую область. К примеру, в Москве июнь выдался холодным и дождливым, а в Томске температура воздуха в среднем выше нормы и в отдельные дни регистрируются ее максимальные значения за последние десятилетия.

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