Газпром направит 250 млн рублей на спонсирование ФК «Томь»

29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ПАО «Газпром» направит 250 млн рублей на оплату спонсорской и другой рекламы в матчах с участием футбольного клуба «Томь» (Томск) в спортивном сезоне 2017–2018 годов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы корпорации.

Соответствующую закупку у единственного поставщика планируется провести в июне. Поставщик должен обладать правом на организацию и проведением матчей с участием «Томи». Поставщик в материалах не указан, однако таким правом обладает только сам клуб «Томь».

Предоставление услуг запланировано с июня 2017 года по май 2018 года.

Как сообщалось, ФК «Томь» испытывал финансовые трудности с 2016 года — игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. Долгое время одно из зданий клуба находилось под арестом приставов, однако в мае 2017 года клуб полностью погасил задолженность по исполнительному производству. Тем не менее, большинство игроков ушло из клуба, и команде пришлось набирать молодежный состав. По итогам сезона клуб вылетел из премьер-лиги.

Первенство Футбольной национальной лиги стартует 8 июля.

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