В Томской области в пять раз вырос экспорт ДСП

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го существенно увеличился экспорт древесностружечных и древесноволокнистых плит и более чем вдвое сократился экспорт необработанных лесоматериалов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные Томской таможни.

Так, экспорт древесностружечных плит (ДСП) в регионе увеличился в пять раз и составил за первые три месяца около 63,4 тысячи кубометров, древесноволокнистых плит (ДВП) — в 2,1 раза (777,3 тысячи), распиленных лесоматериалов — почти в полтора раза (160,2 тысячи).

За этот же период экспорт необработанных лесоматериалов сократился на 56,7 %: круглого леса на зарубежные рынки за январь – март поставлено всего 6,3 тысячи кубометров.

«В последние годы мы в регионе активно наращиваем переработку нашего «зеленого золота», а экспорт круглого леса в общем объеме заготовок сводим к минимуму. Такая политика позволила нам создать сотни дополнительных рабочих мест, существенно увеличить налоговые поступления в бюджет, привлечь государственные и частные инвестиции как в лесопромышленный комплекс, так и в инфраструктурные проекты, самый яркий из которых — реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское», — подчеркнул врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что принципиальная политика в лесной отрасли Томской области заключается в бережном подходе к лесу в сочетании с системой лесовосстановления.

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