В субботу в Томской области пройдет «Праздник жимолости»

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 1 июля, в селе Бакчар в третий раз пройдет областной «Праздник жимолости», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Праздник стартует в 11.00 с традиционного конкурса «Ягодные гонки». Команды из восьми районов Томской области посоревнуются в сборе ягод на скорость в селекционном саду опорного пункта северного садоводства. Для участников будет подготовлена специальная экскурсия по предприятию и угощение ягодными пирогами.

С 12.00 в парке семейного отдыха села Бакчар начинают работать несколько развлекательных площадок, каждая из которых названа в честь определенного сорта жимолости. На центральной площадке («Бакчарской») пройдет областной конкурс «Садам Бакчара – цвести!», в котором примут участие творческие коллективы из Бакчарского района и Томска.

На площадке «Синяя птица» развернется контактный зоопарк в виде мини-фермы. На «Фортуне» будет работать тир, а на «Сибирском великане» пройдут состязания по армрестлингу, перетягиванию каната, бои мешками и конкурс по поднятию ведер с ягодой.

Игровая программа для самых маленьких участников праздника пройдет на площадке «Мальвина». На площадке «Лакомка» свою продукцию представят подворья муниципальных образований региона. На развлекательной площадке «Сириус» развернутся разнообразные аттракционы, на площадке «Голубое веретено» — ярмарка произведений народных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и увлекательные мастер-классы.

Бакчарский район не случайно выбран местом проведения «Праздника жимолости». В Бакчаре более 80 лет работает опорный пункт северного садоводства, ученые которого создали 20 сортов жимолости, на 13 из них получены патенты, 15 включены в Госреестр России. Ежегодно бакчарская станция выращивает более 250 тыс. штук саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, поставляя их в регионы России, а также в Польшу, Украину, Германию, Китай, и собирает на своих плантациях 40-50 тонн жимолости и смородины.

Добраться до Бакчара можно на рейсовом автобусе, который выполняет рейсы от томского автовокзала 3 раза в день: в 9.00, 14.00 и 19.00. Стоимость билетов - 384,47 рублей.

Тэги/темы: