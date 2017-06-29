Ремонт дорог в Томской области завершен на треть

29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Ремонтная кампания на дорогах Томска завершена на 30%. Сегодня подрядчики мэрии продолжают ремонт на Чекистском тракте, улицах Учебной, Карташова и Мостовая, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на этих участках проводятся в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На указанных улицах специалисты укладывают выравнивающие слои асфальта.

На ул.Учебной ООО «Кузбассдорстрой», с которым мэрия Томска заключила контракт на сумму 203 млн рублей, завершило устройство выравнивающих слоев, сегодня подготавливает колодцы для дальнейшей укладки щебеночно-мастичного асфальта. Эта же компания во всю ширину проезжей части отремонтирует участки ул.Б.Хмельницкого и Степановкой.

В ближайшее время подрядчики приступят к ремонту участка ул.Старо-Деповской от ул.Смирнова до ул.Вокзальной вместе с небольшим участком ул.Транспортной, снимут поврежденное покрытие, обустроят выравнивающий и основной слои с восстановлением обочин.

Напомним, в 2017 году в Томске запланирован ремонт 30 км дорог и тротуаров. На эти цели выделено более 600 миллионов рублей, 220 из которых — средства федерации.

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