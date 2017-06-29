Томичам предлагают написать черновик романа за месяц

29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске стартует литературный марафон, участники которого попытаются написать черновой вариант романа в 50 тыс. слов за месяц.

«Дневная норма написания должна составлять примерно 1667 слов, что не так уж и сложно. Редактировать нельзя. Только писать и писать. А своему внутреннему редактору дать отпуск на этот месяц, по окончанию которого он вернется к вам отдохнувший, загорелый и с новыми силами поможет причесать ваш черновик, довести до ума и до издательства, если вам захочется», — сообщают организаторы мероприятия в группе ВКонтакте.

При этом писать можно писать о чем угодно, о ком угодно, каким угодно стилем.

Набор участников проходит до 30 июня включительно. Старт будет дан 1 июля, а продлится марафон ровно месяц. Готовый роман можно будет выставить на оценку участников либо не показывать и оставить для последующей публикации.

Участие в литературном марафоне бесплатно. Присоединиться к нему можно вступив в группу ВКонтакте.

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