Миньоны возвращаются на томские экраны

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Сегодня, 29 июня, в томском «Киномире» стартует анимационный фильм «Гадкия я 3».

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Посмотреть за приключениями героев можно будет до 12 июля включительно (а может и дольше). Время сеансов смотрите тут.

Что еще можно посмотреть в «Киномире»: драму «Орбита 9», мультфильм «Тачки 3», фильмы ужасов «Мумия» и «Монстры Юга», боевик «Трансформеры: Последний рыцарь».

Расписание всех-всех сеансов: http://kinomir.tom.ru/schedule/

Видео: youtube.com

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