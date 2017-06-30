Завтра в Томске на два часа перекроют движение в районе Лагерного сада

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром, 1 июля, в Томске будет временно прекращено движение транспорта в районе Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие продлится с 10.00 до 12.00. В это время здесь состоится чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию.

Позже, с 12.00 до 18.00 на указанном участке пройдет массовое мероприятие «Кожевниково ФЕСТ-2017» также с временным прекращением движения транспорта.

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения и выбирать для движения другие маршруты.

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