Трое погибли в ДТП с загоревшимися автомобилями под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 29 июня, на 33 километре трассы Томск — Мариинск столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.30 на 33 километре трассы. По предварительным данным, водитель Тойота Карина Е, двигался в сторону города Томска и попытался обогнать грузовик, однако, не убедился в том, что полоса, на которую он выезжал, свободна. В результате автомобиль столкнулся со встречным Ниссаном Мурано. После столкновения автомобили загорелись.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ниссан Мурано получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы. Водитель и два пассажира автомобиля Тойота Карина Е скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе личность водителя и пассажиров. Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в ОМВД России по Томскому району по телефонам: 8(3822) 795-200, 795-302, 795-303

Фото: 70.мвд.рф

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