Томич с помощью арбалета пытался передать наркотики в колонию
30 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.fsin.su
В ночь на четверг, 29 июня, сотрудники оперативного отдела ИК-3 задержали 21-летнего томича, который пытался передать в колонию запрещенные вещества, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Молодой человек с помощью арбалета пытался перебросить на режимную территорию 2,35 гр гашиша.
Материалы направлены в отдел полиции. За доставку наркотиков в исправительное учреждение молодому человеку грозит до 8 лет тюрьмы.
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