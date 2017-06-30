Томич с помощью арбалета пытался передать наркотики в колонию

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: 70.fsin.su

В ночь на четверг, 29 июня, сотрудники оперативного отдела ИК-3 задержали 21-летнего томича, который пытался передать в колонию запрещенные вещества, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Молодой человек с помощью арбалета пытался перебросить на режимную территорию 2,35 гр гашиша.

Материалы направлены в отдел полиции. За доставку наркотиков в исправительное учреждение молодому человеку грозит до 8 лет тюрьмы.

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