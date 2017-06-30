Сегодня на главном томском пляже стартуют открытые уроки танцев

30 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 30 июня, а также 1 и 2 июля на городском пляже на Семейкином острове состоятся открытые уроки от ведущих танцевальных школ Томска. Все желающие смогут попробовать свои силы в разных танцевальных направлениях бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу школа танцев «9 жизней» проведет для томичей мастер-класс по хип-хопу. В субботу танцевальная школа «Фиеста» научит отдыхающих танцевать сальсу. В воскресенье студия танца «В ритме танго» покажет, как правильно исполнять аргентинский танец.

Занятия будут проходить с 16.00 до 17.00.

Напомним, что каждую субботу, вторник и четверг с 10:30 до 12:30 до конца пляжного сезона на берегу реки будут проводиться бесплатные занятия по оздоровительной восточной гимнастике цигун. По воскресеньям в это же время томичи смогут принять участие в гимнастике с элементами йоги в рамках проекта «Здоровый город» АНКО «Время быть сильным!».

Также в рамках проекта «Библиотека на песке» отдыхающие смогут принять участие в акции книгообмена «Книговорот по-томски». Акция проходит в каждую субботу с 11:00.

Добраться до городского пляжа можно на «речном трамвайчике», который будет курсировать от Речного вокзала до пляжа каждые полчаса с 10:00 до 19:30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20:30. Стоимость билета для взрослых – 40 рублей, для детей 20 рублей. Также добраться до пляжа можно на автобусе № 37, доехать до остановки «Мичуринская» и следовать указателям. Для автомобилей предусмотрена комфортная парковка.

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