Завтра томская молодежь отправится на юбилейную «маёвку»

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Moytomsk.ru

В эти выходные, 1 и 2 июля, на территории перед Ларинским заказником (Спасское сельское поселение) состоится 10 юбилейная «маёвка» работающей молодежи.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 1 июня «маёвка» начнется с линейки открытия, на которой команды поприветствуют почётные гости лагеря. Тема слёта в нынешнем году - «Маёвка Live: телеканалы на Дне рождения Маёвки». Команда каждого предприятия выбрала для себя телевизионный канал, в стилистике которого оформит свой палаточный лагерь и представит визитку.

Жить участники слёта будут в палаточном лагере. В течение двух дней их ждут конкурсы и игры, направленные на знакомство, сплочение и формирование дружеских связей, творческие, спортивные и интеллектуальные состязания, мастер-классы и тренинги.

В юбилейном слёте рабочей молодежи примут участие команды компаний «Томскнефтехим», «Газпром трансгаз Томск», «КДВ-групп», НПП «ТЭК», НПФ «Микран», «Газпромнефть-Восток», «Сибкабель», «Новые телесистемы», «Почта России», «ТомскНИПИнефть», «ЭлкеАвто», «Сбербанк», SibEDGE, НИИПП, СХК, «Объединенная теплоэнергетическая компания», томское отделение Центробанка России. Всего более 500 человек.

Тэги/темы: