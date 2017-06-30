Томичей приглашают на «Угли III»

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Vk.com/yrjiu

Завтра, 1 июля, в Томске пройдет мероприятие под названием «Угли III» (на ул.Красноармейская, 76) с музыкой и едой от гриль-кафе «Молчание Ягнят» на свежем воздухе.

«Кафе ориентировано, в основном, на мясное меню. Хотя там есть и другие блюда, но мясо считается визитной карточкой. Всем известно, что готовят его, по большей части, на углях! Так и появилась идея проведения «Углей». Все просто!» - поделился с Томским Обзором организатор встречи Дмитрий Катанов.

Организаторы обещают свежий воздух, вкусную еду и напитки и качественную музыку. Перед собравшимися выступят Katan, Элегия Стерео (Whitejr & Smart), Всеволод Кирсанов (Weekend Killers) и Василий Кулагин (Dj Bazil).

«Думаю, можно выбрать несколько часов в выходной день для легкого досуга, дневных танцев. У нас в Томске дефицит с качественными дневными мероприятиями. Только сейчас люди начинают проводить маркеты, мастер классы. А мы просто решили собраться летом с напитками, едой и хорошей музыкой», - рассказывает Дмитрий.

Мероприятие начнется в 15:00 и завершится в 23:00.

Подробности в официальной группе Вконтакте.

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