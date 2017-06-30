Фонтан на Новособорной в Томске начнут реконструировать в понедельник (ПРОЕКТ)

В понедельник, 3 июля, в Томске на площади Новособорной начнется реконструкция фонтана. Предполагается, что работы будут завершены в течение месяца. На это время фонтан будет отключен.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчики приступят к демонтажу пьедестала, на котором сейчас расположен фонтан, и его подпорной стенки. После этого будет восстановлена гранитная облицовка фонтана. Параллельно с этим будет отремонтировано оборудование фонтана: заменены поврежденные форсунки и насосы.

Также будет проведена реконструкция памятника св.Татьяне, при этом объект останется на своем месте. Согласно проекту обновления площади Новособорной, это позволит создать дополнительные пространства для отдыха горожан.

Сегодня на площади продолжаются работы по замене тротуарной плитки и поребриков, установке скамеек, решается вопрос с установкой новых опор освещения. Завершить реконструкцию Новособорной планируется до конца августа.

Фото: Admin.tomsk.ru

Тэги/темы: