Почти шесть тысяч жителей Томской области посетили «Плавучую поликлинику»

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 30 июня, «Плавучая поликлиника» вернулась из 17-го рейса по северным районам Томской области, куда отправилась 12 мая.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, «поликлиника» побывала в 28 отдаленных поселках Молчановского, Парабельского, Каргасокского и Александровского районов и обследовала 5 860 человек, в том числе 1200 детей. В рейсе работала бригада высококвалифицированных врачей медицинского объединения «Здоровье»: кардиолог, эндокринолог, онколог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, врачи ультразвуковой диагностики.

«Плавучая поликлиника» помогает власти сделать медицинскую помощь на селе доступнее. Тысячи людей благодаря вашей работе получают своевременную консультацию и, если потребуется, дальнейшее лечение. Это проект-пионер, проект-флагман, который был и остается визитной карточкой Томской области», — обратился к медикам замгубернатора Чингис Акатаев.

В свою очередь встречавшая «поликлинику» заместитель генерального директора – начальник управления по кадровой политике ОАО «Востокгазпром» Галина Козырева отметила, что проект будет продолжаться и в последующие годы.

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