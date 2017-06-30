Через неделю горячая вода вернется в дома южной части Томска

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Подача горячей воды будет возобновлена в южной части Томска до 7 июля. Сегодня специалисты АО «Томск РТС» составили график устранения повреждений на участках вышедшей из ремонта тепломагистрали № 1, передает пресс-служба мэрии.

Так, 1 июля ресурсоснабжающая организация планирует устранить повреждения и возобновить подачу горячей воду в дома по пр. Кирова, 56, 56а, Киевская, 70/3, 74, ул. Енисейская, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Карташова, 68, Усова, 23, 23а, 29, 31, Щорса, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

В среду, 5 июля, горячая вода появится в домах по ул. Карташова, 42а-в, Енисейская, 2, Усова, 25/2, 25б, 25в, 27, 27а, Щорса, 9/1, Артема, 3, 5, 5а, 7, Киевская, 78/1, 78/2, 80, 82, 82а, 84, 86в, 86г, Косарева, 10, 12, пр. Кирова, 34 и 36.

В четверг, 6 июля, горячая вода вернется в дома по ул. Карташова, 45а, Тверская, 74. А уже в пятницу подача ресурса будет возобновлена в доме по пр. Кирова, 46а и ул. Енисейская, 4.

Томичей просят с понимаем отнестись к проводимым на тепломагистрали работам.

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