Суд ввел на полгода наблюдение в АО «Тепловые сети» Северска

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ОАО «Тепловые сети» Северска сроком на полгода, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

«Признать заявление должника — ОАО „Тепловые сети“ — обоснованным. Ввести в отношении него процедуру банкротства — наблюдение», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд отменил обеспечительные меры — запрет банкам на списание средств с расчетных счетов в счет погашения задолженности перед кредиторами. Исключение составят кредиторы по текущим платежам и по исполнительным документам.

Суд назначил временным управляющим члена ассоциации «Красноярская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» Павла Песоцкого.

Заседание по рассмотрению отчета временного управляющего суд назначил на 13 ноября.

Ранее сообщалось, что ОАО «Тепловые сети» 24 апреля подало в Арбитражный суд Томской области иск о собственном банкротстве. При этом в суде рассматривается иск АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) о взыскании с ОАО «Тепловые сети» 476,666 млн рублей задолженности за поставленную тепловую энергию в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года. Теплосети признали лишь часть долга — 208,074 млн рублей. Заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 1 августа.

Заместитель губернатора региона Игорь Шатурный пояснял агентству «Интерфакс-Сибирь», что стороны ведут переговоры об урегулировании задолженности.

Арбитражный суд Томской области удовлетворял иск СХК к «Тепловым сетям» о взыскании 153,8 млн рублей задолженности по договору поставки теплоэнергии от 1 августа 2008 года, о взыскании 30,726 млн рублей (задолженность за потребленную тепловую энергию за август 2016 года) и 42,434 млн рублей (за сентябрь 2016 года). Ответчик в суде факт наличия задолженности не оспаривал.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северск Томской области, объединяет пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Одно из основных направлений работы СХК — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.

ОАО «Тепловые сети», согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», принадлежит управлению имущественных отношений ЗАТО Северск. Выручка компании за 2015 год составила 1,111 млрд рублей, чистая прибыль — 85 тыс. рублей.

Тэги/темы: