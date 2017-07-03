Томские альпинисты стали призерами Первенства России

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2017 // Фото: Vk.com/iskra_tomsk

Томские спортсмены стали призерами Первенства России по альпинизму в скальном классе, прошедшего на минувшей неделе в республике Ингушетия, сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Всего из Томска на соревнования отправились десять спортсменов, восемь из которых стали обладателями медалей. В своих возрастных категориях победу одержали Юлия Филатьева, Ульяна Хромова, Влад Темерев и Андрей Чаленко. Павел Богайчук, Олег Галушкин, а также Ева Роскошная и Иван Лощенко стали третьими

В старшей возрастной группе вторыми стали Иван Синичкин и Анатолий Энс.

«Считаю, что дети оправдали надежды и достойно представили нашу область на стартах», — отметила тренер Елена Темерева.

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