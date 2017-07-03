В ночь на среду томичей ожидает масштабное отключение воды
В ночь на среду, 5 июля, жителей Ленинского и некоторых домов Октябрьского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».
Отключение связано с подключением новой водопроводной линии к мкр.Радонежский, а также ее промывкой. На время проведения работ, с 00.30 5 июля до 6.00 6 июля без воды останутся дома, расположенные по адресам:
ул. К. Маркса;
пер. Ванцетти;
пер. Совпартшкольный;
ул. Р. Люксембург;
пер.1905 года;
пер. Красный;
ул. Набережная р. Томи;
пер. Кооперативный;
пер. Сакко;
ул. М. Подгорная;
пер. Карповский;
пер. Дербышевский;
ул. Войкова;
пер. Картасный;
пер. Заозерный;
пер. Сухоозерный;
ул. Набережная озера;
пер. Войкова;
пер. Баранчуковский;
ул. Водяная;
ул. Мельничная;
пер. Мельничный;
ул. Пролетарская;
ул. Бердская;
ул. Нижне-Луговая;
ул. Трудовая;
пер. Шпальный;
ул. Усть-Керепеть;
ул. Профсоюзная;
ул. 5 Армии;
ул. Ижевская;
ул. Блок-Пост;
пер. Строительный;
пер. Е. Пугачева;
ул. Правобережная;
ул. Урицкого;
ул. Чапаева;
пер. Механический;
пер. Тупиковый;
ул. Краснодонская;
ул. Новороссийская;
пер. Керепетский;
пер. Стрелочный;
ул. Чепалова;
ул. Кемеровская;
ул. Шпальная;
ул. Строевая;
ул. Крепежная;
ул. Пропиточная;
пер. Кузнецкий;
пер. Просторный;
пос. Мясокомбинат;
пер. Водяной 1-й, 2-й;
пер. Рылеева;
пер. Пойменный;
пер. Корейский;
пер. Китайский;
пер. Румынский;
ул. Польская;
пер. Днепровский;
пер. Целинный;
пер. Ново-Станционный;
пер. Моховой;
пер. Светлый;
пер. Донской;
ул. Ялтинская;
ул. Г. Чубаровцев;
пер. Анжерский;
пер. Омский;
пер. Зырянский;
пер. Некрасова;
пер. Чехова;
пер. Добролюбова;
пер. Чернышевского;
пер. Тихий;
ул. Кедровая;
ул. Катунская;
ул. Ангарская;
ул. Учительская;
ул. Обская;
ул. Севастопольская;
ул. Первомайская;
ул. Омская;
пер. Шегарский;
ул. Каховская;
ул. Крымская;
ул. Ферганская;
ул. Оренбургская;
ул. Кубанская;
ул. Б. Подгорная;
пер. Черемошинский;
ул. Невская;
пер. Малый;
пер. Березовский;
пер. Барабинский;
пер. Чаинский;
пер. Парабельский;
ул. Грибоедова;
ул. Б. Каштачная;
пер. Туристский;
пер. Складской;
пер. Проектируемый;
пер. Флотский;
пер. Успенского;
пер. Радищева;
ул. Игарская;
пер. Ярский;
пер. Заварзинский;
пер. Н. Островского (кроме № 8);
пер. Урожайный (кроме № 33);
пр. Ленина от площади Ленина до ул. Профсоюзной;
площадь Ленина (кроме № 12а);
ул. Д. Ключевская, 3, 5, 7, 11, 19, 25а, 25б по нечетной стороне и 6, 6 стр.1, 6 стр.2, 6 стр.3, 10, 10 стр.1, 14, 14а, 14 стр.3, 16, 18/1, 18а, 18б, 18а стр.4 - по четной стороне;
ул. Ленская, 15, 17, 31;
ул. Октябрьский взвоз, 1, 2, 4;
ул. Кузнечный взвоз, 1, 3, 3а, 5.
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.