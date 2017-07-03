В ночь на среду томичей ожидает масштабное отключение воды

3 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

В ночь на среду, 5 июля, жителей Ленинского и некоторых домов Октябрьского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии к мкр.Радонежский, а также ее промывкой. На время проведения работ, с 00.30 5 июля до 6.00 6 июля без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. К. Маркса;

пер. Ванцетти;

пер. Совпартшкольный;

ул. Р. Люксембург;

пер.1905 года;

пер. Красный;

ул. Набережная р. Томи;

пер. Кооперативный;

пер. Сакко;

ул. М. Подгорная;

пер. Карповский;

пер. Дербышевский;

ул. Войкова;

пер. Картасный;

пер. Заозерный;

пер. Сухоозерный;

ул. Набережная озера;

пер. Войкова;

пер. Баранчуковский;

ул. Водяная;

ул. Мельничная;

пер. Мельничный;

ул. Пролетарская;

ул. Бердская;

ул. Нижне-Луговая;

ул. Трудовая;

пер. Шпальный;

ул. Усть-Керепеть;

ул. Профсо­юзная;

ул. 5 Армии;

ул. Ижевская;

ул. Блок-Пост;

пер. Строительный;

пер. Е. Пуга­чева;

ул. Правобережная;

ул. Урицкого;

ул. Чапаева;

пер. Механический;

пер. Ту­пиковый;

ул. Краснодонская;

ул. Ново­российская;

пер. Керепетский;

пер. Стре­лочный;

ул. Чепалова;

ул. Кемеровская;

ул. Шпальная;

ул. Строевая;

ул. Крепежная;

ул. Пропиточная;

пер. Кузнецкий;

пер. Просторный;

пос. Мясокомбинат;

пер. Водяной 1-й, 2-й;

пер. Рылеева;

пер. Пойменный;

пер. Корейский;

пер. Китайский;

пер. Румынский;

ул. Польская;

пер. Днепровский;

пер. Целин­ный;

пер. Ново-Станцион­ный;

пер. Моховой;

пер. Светлый;

пер. Донской;

ул. Ялтинская;

ул. Г. Чубаров­цев;

пер. Анжерский;

пер. Омский;

пер. Зырянский;

пер. Некрасова;

пер. Чехова;

пер. Добролюбова;

пер. Чернышев­ского;

пер. Тихий;

ул. Кедровая;

ул. Катунская;

ул. Ангарская;

ул. Учительская;

ул. Обская;

ул. Сева­стопольская;

ул. Перво­майская;

ул. Омская;

пер. Шегарский;

ул. Каховская;

ул.­ Крымская;

ул. Фер­ганская;

ул. Оренбургская;

ул. Кубанская;

ул. Б. Подгорная;

пер. Черемошинский;

ул. Невская;

пер. Малый;

пер. Березовский;

пер. Барабинский;

пер. Чаинский;

пер. Парабельский;

ул. Грибоедова;

ул. Б. Каштачная;

пер. Туристский;

пер. Складской;

пер. Проектируемый;

пер. Флотский;

пер. Успенского;

пер. Радищева;

ул. Игарская;

пер. Ярский;

пер. Заварзинский;

пер. Н. Островского (кроме № 8);

пер. Урожайный (кроме № 33);

пр. Ленина от площади Ленина до ул. Профсоюзной;

площадь Ленина (кроме № 12а);

ул. Д. Ключевская, 3, 5, 7, 11, 19, 25а, 25б по нечетной стороне и 6, 6 стр.1, 6 стр.2, 6 стр.3, 10, 10 стр.1, 14, 14а, 14 стр.3, 16, 18/1, 18а, 18б, 18а стр.4 - по четной стороне;

ул. Ленская, 15, 17, 31;

ул. Октябрьский взвоз, 1, 2, 4;

ул. Кузнечный взвоз, 1, 3, 3а, 5.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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