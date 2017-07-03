Сведения о томских коровах и хомяках занесут в онлайн-базу

3 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Минсельхоз РФ и Россельхознадзор предварительно одобрили инициативу о проведении в Томской области эксперимента по созданию доступной через интернет базы данных сельскохозяйственных и домашних животных, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального аграрного центра.

«В Томской области имеется региональная информационная база сельскохозяйственных животных, но для того, чтобы получить информацию, ведомствам приходилось делать запросы, получать данные в бумажном виде. Эксперимент предполагает осуществление онлайн-доступа к такой базе в любое удобное время, и в случае успеха будет распространен на всю страну», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время региональная база содержит информацию о 17,6 тыс. головах мясного и молочного скота, ее предполагается увеличить за счет домашних животных — вплоть до хомяков.

«В настоящее время паспорт животного, например, коровы содержит информацию о дате рождения, предыдущих четырех поколениях, количестве надоев, отелов, прививках, болезнях, и предполагается, что в рамках эксперимента этот список будет скорректирован с учетом потребностей ведомств и существующих правил предоставления информации», — отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что работа по апробированию новой модели электронной идентификации животных начнется уже в ближайшее время и продлится около полугода.

Тэги/темы: