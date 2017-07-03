Автопробег-крестный ход в поддержку жителей ЛНР и ДНР пройдет в Томске

3 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Завтра, 4 июля, в Томске будут проходить мероприятия международного автопробега «Большая Россия», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Автопробег стартовал 12 июня в Магадане и пройдет через 70 городов и пять стран с гуманитарной миссией для жителей ЛНР и ДНР и призывом ко всем гражданам бывших советских республик о необходимости жить в мире и согласии. Конечные точки маршрута — Донецк и Луганск.

Автопробег «Большая Россия» также является крестным ходом «Державный Покров» и возглавляет его икона Казанской Божьей матери. Специально для автопробега она была изготовлена в Уфе и получила название «Державный Покров», с изображением Казанской иконы Божьей матери и лидерами народного ополчения Минина и Пожарского.

Мероприятия «Большой России» в Томске стартуют в 12.00 с молебна в Богородице-Алексиевском монастыре (ул. Крылова, 12/1). С 13.30 до 16.00 автопробег проедет по томским улицам.

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