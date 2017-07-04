Команда «Межениновской птицефабрики» стала второй на Спартакиаде ассоциации пищевиков

На правах рекламы / Фото: 4 июля 2017 // Фото: Межениновская птицефабрика

Команда «Межениновской птицефабрики» вошла в тройку сильнейших на прошедшей IV объединенной Спартакиаде Томской ассоциации пищевиков и торговых сетей, заняв второе место.

Состязания стартовали 24 июня на стадионе спорткомплекса «Победа» (ул. Нахимова, 1). В рамках Спартакиады прошли соревнования по волейболу, настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки, шахматам, перетягиванию каната, мини-футболу, игре в дартс. Также в программу Спартакиады вошла легкоатлетическая эстафета.

Всего в соревнованиях приняли участие 14 предприятий, среди которых производители пищевой продукции, а также торговые сети.

По итогам спартакиады команда «Межениновской птицефабрики», выступавшая под девизом «Ты, противник, нос утри - в бой идут богатыри! За победу будем драться, вам придется постараться!», заняла второе место, уступив лидеру 5 очков в общем зачете.

«Мы принимаем участие в спартакиаде в шестой раз. Формируя команду, мы проводили внутренние мероприятия для отбора сотрудников в команду, ведь не каждый может играть в настольный теннис или пробежать эстафету. Специально для подготовки команды компания арендовала спортзалы, поэтому к спартакиаде мы были готовы на 100%. В этом году мы выступили достойно! Спасибо команде», — отметил руководитель службы охраны труда «Межениновской птицефабрики» Денис Грамотеев.

Серебряные призеры сумели одержать победу в стрельбе и настольном теннисе, стать вторыми в легкоатлетической эстафете, игре в дартс и шахматах. Также команда «Межениновской птицефабрики» стала третьей в волейбольном первенстве и пятой в мини-футболе.

Фото: «Межениновская птицефабрика»

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