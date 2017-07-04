Томские следователи раскрыли убийство пропавшей в Колпашево женщины

Томский Обзор / Фото: 4 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области раскрыли убийство женщины, пропавшей в Колпашево, чье тело позже обнаружили на трассе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, утром 21 июня 31-летняя женщина вышла из кафе, где накануне отдыхала со знакомыми. После этого она пропала. 28 июня местные жители обнаружили тело пропавшей с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, на 48 километре трассы Колпашево-Белый Яр трое жителей Колпашевского района будучи в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударили женщину лопатой по голове и шее. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Сейчас подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Свои вину они признали и находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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